2018-11-13T19:00:42+03:00
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С начала года на дорогах Башкирии погибли 448 человек

Также назвали районы, где чаще происходят смертельные аварии
Эльвина АПАРИНА
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В ГИБДД Башкирии подвели итоги 10 месяцев 2018 года. К сожалению, число погибших по сравнению с прошлым годом увеличилось. На дорогах республики погибли 448 человек.

Наибольшее число ДТП со смертельным исходом произошло в Уфе, где в ДТП погибли 50 человек, на территории Уфимского района 21 человек, Мелеузовского района 20 человек, Иглинского района 19 человек, Туймазинского района 18 человек.

Каждый третий погибший в ДТП – пешеход, аварий на «зебре» увеличилось на 2,9%.

Напомним, что Радий Хабиров возмутился ситуацией на дорогах республики.

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