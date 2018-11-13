2018-11-13T19:20:52+03:00
Происшествия

Адвокаты обвиняемых опровергают версию изнасилованной дознавательницы в Уфе

Адвокат дал небольшое интервью «Комсомолке»
Рустем АХУНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Представитель Эдуарда Матвеева Аслям Халиков опровергает ранее озвученную версию изнасилованной дознавательницы из Уфы. Напомним, девушка утверждает, что пробыла в миграционном отделе до 05:00.

- Мы продолжаем изучать полученные следствием данные, - рассказывает адвокат. - Сегодня я направил достаточно много ходатайств с просьбой провести те или иные следственные действия – очные ставки, экспертизы, детализацию звонков. Посмотрим, что ответит следствие. Версия с присутствием на застолье трех женщин подтверждается. Что касается показаний потерпевшей, то очень много расхождений. Если брать время, которая она указывает, и сравнивать с нашими обстоятельствам, то многое не сходится. Все это можно подтвердить сотовыми телефонами. Матвеев уже в 22:30 открывал шлагбаум в своем доме, то есть его никак не могло быть в здании миграционного отдела. Насколько мы выяснили, Салават Галиев ушел оттуда еще раньше. Это все подтверждается.

Аслям Халиков объяснил, что пока в деле «нет никаких радикальных изменений, но проходит планомерная работа». Сторона защиты полностью уверена в невиновности обвиняемых.

Ранее адвокат заявлял, что у Матвеева совершенно точно не было никаких сексуальных связей с потерпевшей.

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