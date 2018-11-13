Уфимка уже два года сидит под окнами дочери

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-13T15:35:31+03:00

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Уже два года пожилая уфимка Ирина Михайлова ведет одиночный пикет под окнами квартиры своей дочери. С ее слов, та выгнала ее на улицу и не дает видеться с внуками, сообщает телеканал «ГТРК – Башкортостан».

Корреспонденту пенсионерка рассказала, что в прошлом году в сентябре она жила здесь в палатке полтора месяца. Сейчас она проживает у свекрови на окраине города. Здесь нет ни нормальных дорог, ни нормальных условий жилья: протекает потолок, и во время дождя приходится выключать электричество, чтобы не было короткого замыкания.

Оказалось, что после смерти отца семейства Ирина с двумя дочерями из-за долгов решили продать квартиру, а на оставшиеся деньги купили дом в Иглино. Конфликт начался с того, что дочь пенсионерки оформила недвижимость на себя, а её якобы выгнала на улицу.

Мама с дочкой не могут даже спокойно поговорить: встретившись перед камерами, они чуть не устроили потасовку, выкрикивая друг другу обвинения. Пока конца этой истории не видно.