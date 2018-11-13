В Уфе возбудили уголовное дело из-за использования просроченного инсулина в детской больнице

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-13T15:50:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Основанием для этого послужило то, что в детской республиканской больнице в Уфе детям выдавали просроченный инсулин.

В ходе расследования дела дадут юридическую оценку действиям работников медучреждения.

- Сейчас следователи изучают поставки лекарственных препаратов. Проводится их проверка на соответствие установленным нормам качества и безопасности, продолжаются допросы медицинских работников и лиц, получавших лечение в указанном медицинском учреждении, - сообщили в следкоме Башкирии.