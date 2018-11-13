2018-11-13T13:55:10+03:00
Происшествия

Одно из предприятий Башкирии загрязняло реку

Нарушение выявила прокуратура республики
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Прокуратура Башкирии выявила нарушения в ООО «Водолей». Известно, что организация загрязняла реку База. 40 лет назад установленное очистное сооружение не справлялось с нагрузкой, и загрязняющие вещества попадали в воду. По заключению специалистов содержание в воде ионов сульфатов, нитритов и фосфатов значительно превышало допустимую норму.

Надзорное ведомство проинформировало о сложившейся ситуации районную администрацию.

После прокурорской проверки глава района распорядился о выделении 300 тысяч рублей на приобретение новых очистных установок.

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