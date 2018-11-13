Из уфимской колонии сбежал преступник

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-13T14:22:03+03:00

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В Башкирии разыскивают 26-летнего Станислава Прохорова. До осуждения он проживал в деревне Мокроусово. Он признан виновным в мошенничестве, суд приговорил его в четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Срок заканчивается 4 июня 2021 года.

9 ноября в обед во время проверки осужденных сотрудники колонии выявили, что мужчины нет.

- Станислав легко входит в доверии, представляет опасность для общества, может совершить новые преступления, - с такими словами рассылаются ориентировки по соц.сетям.

Приметы осужденного: рост средний, волосы русые, глаза зеленые.

Особые приметы: Имеется татуировка на спине в виде надписи на латыни «Salva and Serba».

Был одет в темную куртку, синие джинсы, шапку темную.

При обнаружении разыскиваемого сообщить по телефонам: (347)250-64-21, 8-917-753-57-77, 8-927-089-20-85.