В Башкирии активизировались догхантеры

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-13T13:12:27+03:00

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Жители Стерлитамака жалуются на то, что в городе отстреливают собак. Их трупы просто оставляют посреди улицы. Ситуацию прокомментировал мэр города Владимир Куликов, сообщает портал «UfaCityNews.ru».

Чиновник отметил, что с собаками расправляются догхантеры.

- В последние дни в городе активизировались догхантеры – это люди, которые убивают собак, ведут на них охоту из идейных соображений, считая, что тем самым очищают город, – сообщил он.

Злоумышленники убивают псов по своей инициативе. Также они используют другой метод. Например, травят животных. Это приводит к мучительной смерти.