2018-11-13T10:13:09+03:00
Здоровье

В аэропорту «Уфа» появился дефибриллятор

Вскоре его установят на уфимских вокзалах и других районах и городах
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту «Уфа» в рамках проекта «Экстренная помощь доступна всем» установили автоматические дефибрилляторы. Аппарат предназначен для реанимирования больного при внезапной остановке сердца до приезда скорой помощи. Персонал аэропорта сейчас обучается правилам оказания экстренной помощи людям с острой сердечно-сосудистой патологией, сообщает пресс-служба минздрава Башкирии.

Первый такой аппарат был установлен в декабре 2017 года в уфимском торговом комплексе «Центральный».

В дальнейшем проект планируется реализовать на территории уфимских вокзалов и в других городах и районах республики.

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