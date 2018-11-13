Пять сотрудников ГИБДД в Уфе устраивали автоподставы и зарабатывали на этом миллионы

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-13T10:34:46+03:00

На протяжении года они промышляли мошенничеством

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Перед судом предстанут 20 жителей Башкирии, которые промышляли автоподствами и зарабатывали на этом миллионы. Они обвиняются сразу по нескольким статьям.

Как сообщили в прокуратуре, с октября 2016 года по июль 2017 подсудимые, среди которых пять сотрудников ГИБДД, совершили серию мошенничеств в сфере страхования.

Они инсценировали дорожно-транспортные происшествия и фальсифицировали документы о якобы причинённых автомобилям повреждениях. Официальные схемы, справки о ДТП и иные документы они отправляли в страховые, чтобы получить денежные компенсации.

- Всего злоумышленники получили свыше 8 млн. рублей по 23 фиктивным дорожным авариям, - отметили в надзорном ведомстве.

К тому же один из инспекторов за взятку отпустил пьяного водителя.

Трое сотрудников полиции были уволены с органов внутренних дел с позором.