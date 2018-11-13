В центре Уфы студенты обнаружили детские захоронения

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-13T09:42:35+03:00

На могилу во дворе бывшего общежития наткнулись еще летом

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Студенты колледжа при БГПУ имени Акмуллы под руководством своего преподавателя Николая Щербакова еще прошлым летом обнаружили захоронение неизвестных жителей Уфы на перекрестке улиц Гоголя и Заки Валиди. Сейчас процесс раскопок подходит к завершению – археологи извлекают останки погребенных во дворе университетского общежития БашГУ.

По словам Николая Щербакова, раскопки будут завершены в ближайшие несколько дней.

Найденные студентами детские останки не такие уж и древние – захоронение могло возникнуть в 40-х годах прошлого века. Как передает портал Ufa1.ru с места событий, местные жители уверены, что могила могла возникнуть во время Великой Отечественной войны от голода. Возможно, в погребении находится вся семья.