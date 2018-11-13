24-летнюю жительницу Башкирии осудили за то, что та оставила троих своих детей одних на четыре дня
В Аургазинском районе Башкирии вынесли приговор 24-летней местной жительнице, которая обвиняется по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Напомним, что часто выпивающая и неработающая мать поселилась с тремя детьми в возрасте от двух до восьми лет в заброшенном доме в деревне Наумкино. Малыши жили в ужасных условиях и часто недоедали.
В сентябре горе-мать и вовсе пропала, оставив детишек в одиночестве. Четыре дня они были одни в доме, лишь на ночь к ним приходила бабушка, работающая на ферме, и оставляла еду.
Женщину удалось вернуть к детям только с помощью полиции. Детей доставили в медучреждение, где их обследовали специалисты.
Суд приговорил женщину к уголовному наказанию в виде штрафа. Старших детей поместили в социально-реабилитационный центр. А сама осуждённая вместе с младшим сыном находится в церковном кризисном центре для беременных женщин и мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.