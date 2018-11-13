2018-11-13T08:57:52+03:00
Звезды

«Пошел налево»: Элвин Грей и Эльбрус Джанмирзоев записали первый совместный трек

Фанаты остались довольны новым хитом
Эльвина АПАРИНА
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Новый хит с простеньким мотивом, легко запоминающимся текстом очаровал многих поклонниц.Новый хит с простеньким мотивом, легко запоминающимся текстом очаровал многих поклонниц.
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Несколько месяцев Радик Юльякшин и Эльбрус Джанмирзоев работали над своей первой совместной песней. И вот на днях молодые певцы, наконец, ее презентовали. Новый хит с простеньким мотивом, легко запоминающимся текстом очаровал многих поклонниц. Сам трек называется «Пошел налево».

- Песня прикольная получилась. И пусть мотив простенький, как тут пишут, зато легко запоминающийся - самое то для того, чтобы послушать после тяжёлого трудового дня. Не всякая песня должна иметь философское содержание. Главное - чтоб душа разворачивалась под неё, - пишут преданные фанатки.

Напомним, что Радик совсем недавно встал на ноги после акустической травмы, он получал лечение в одной из больниц Казани. Он уже выпустил новую песню и работает еще над несколькими. В начале декабря у него запланированы два крупных концерта – в «Уфа-Арене» и «Татнефть-Арене».

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