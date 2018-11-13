В Уфе выбрали самую красивую девушку

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-13T08:48:42+03:00

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В столице Башкирии в рамках конкурса красоты и интеллекта «Мисс Уфа-2018» выбрали самую красивую девушку. Ей оказалась 17-летняя Татьяна Политова.

Обладательница короны оказалась разносторонней личностью: она катается на сноуборде, горных лыжах, играет в волейбол, а также читает книги, готовит и фотографирует.

Татьяна недавно окончила музыкальную школу, а впереди планы получить два высших образования. Девушка уверена, что исполнит свою мечту и покорит Эверест, ведь ее девиз по жизни: «Никогда не стой, хоть ползи, но иди к своей цели».