На южном въезде в Уфу образовалась огромная пробка
На участке случилась авария
На въезде в Уфу образовалась огромная пробка
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Южный въезд в Уфу сковала огромная пробка.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», транспортный затор растянулся почти на километр — от торгового центра «Мега» до моста через реку Белая. Скорость движения на проблемном участке не превышает 10 километров в час.
Водители, угодившие в пробку, сообщают, что затор произошел из-за водителя грузовика, устроившего аварию с несколькими автомобилями. По всей видимости, произошла "механическая" авария и ее участники оформляют ДТП.
На остальных улицах столицы сильных пробок не наблюдается.