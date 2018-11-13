2018-11-13T07:24:55+03:00
Авто

На южном въезде в Уфу образовалась огромная пробка

На участке случилась авария
Рустем АХУНОВ
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На въезде в Уфу образовалась огромная пробкаНа въезде в Уфу образовалась огромная пробка
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Южный въезд в Уфу сковала огромная пробка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», транспортный затор растянулся почти на километр — от торгового центра «Мега» до моста через реку Белая. Скорость движения на проблемном участке не превышает 10 километров в час.

Водители, угодившие в пробку, сообщают, что затор произошел из-за водителя грузовика, устроившего аварию с несколькими автомобилями. По всей видимости, произошла "механическая" авария и ее участники оформляют ДТП.

На остальных улицах столицы сильных пробок не наблюдается.

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