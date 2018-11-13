В мэрии Уфы озвучили сроки решения проблемы с общественным транспортом
Начальник уфимского управления транспорта пообещал решить проблему с общественным транспортом до конца этой недели.
Напомним, что с недавнего времени в Уфе ужесточили контроль над рынком пассажирских перевозок. Власти города и республики закрыли в общей сложности 18 автобусных маршрутов, а некоторым перевозчикам пришлось уйти с рынка. Естественно, что такие драконовские меры вызвали проблемы на дорогах.
- Были отдельные обращения жителей отдаленных районов Уфы — Затона, Федоровки, поселка 8 марта. С сегодняшнего утра проблем там нет. Мы внесли коррективы в 15 действующих маршрутов. Обстановку мы стабилизировали, но вопросы остаются. За эту неделю мы полностью стабилизируем обстановку, - заявил на оперативном совещании начальник столичного транспортного управления Андрей Федосов.