2018-11-13T08:53:08+03:00
Общество

В мэрии Уфы озвучили сроки решения проблемы с общественным транспортом

Власти внесли коррективы в движение автобусов
Рустем АХУНОВ
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Власти Уфы заявляют о стабилизации обстановки на рынке пассажирских перевозокВласти Уфы заявляют о стабилизации обстановки на рынке пассажирских перевозок
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Начальник уфимского управления транспорта пообещал решить проблему с общественным транспортом до конца этой недели.

Напомним, что с недавнего времени в Уфе ужесточили контроль над рынком пассажирских перевозок. Власти города и республики закрыли в общей сложности 18 автобусных маршрутов, а некоторым перевозчикам пришлось уйти с рынка. Естественно, что такие драконовские меры вызвали проблемы на дорогах.

- Были отдельные обращения жителей отдаленных районов Уфы — Затона, Федоровки, поселка 8 марта. С сегодняшнего утра проблем там нет. Мы внесли коррективы в 15 действующих маршрутов. Обстановку мы стабилизировали, но вопросы остаются. За эту неделю мы полностью стабилизируем обстановку, - заявил на оперативном совещании начальник столичного транспортного управления Андрей Федосов.

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