В Уфе огородили здание заброшенной бани
Корпус находится на улице Чернышевского
Ульфат Мустафин обещал посетить заброшенное здание
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Уфимские чиновники огородили здание разрушенной Вахмянинской бани.
Напомним, что на своем первом оперативном совещании новый мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал от своих подчиненных найти инвестора, который сможет восстановить разрушенное здание в центре Уфы на улице Чернышевского.
Чиновники не смогли оперативно найти спонсора реконструкции, но по крайней мере огородили здание, которое может представлять опасность.
- Продолжайте работу с инвесторами. Сегодня я обязательно проверю, как и что вы там огородили, - обратился к чиновнику Ульфат Мустафин.