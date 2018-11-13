2018-11-13T06:45:01+03:00
Общество

В Уфе огородили здание заброшенной бани

Корпус находится на улице Чернышевского
Рустем АХУНОВ
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Ульфат Мустафин обещал посетить заброшенное зданиеУльфат Мустафин обещал посетить заброшенное здание
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Уфимские чиновники огородили здание разрушенной Вахмянинской бани.

Напомним, что на своем первом оперативном совещании новый мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал от своих подчиненных найти инвестора, который сможет восстановить разрушенное здание в центре Уфы на улице Чернышевского.

Чиновники не смогли оперативно найти спонсора реконструкции, но по крайней мере огородили здание, которое может представлять опасность.

- Продолжайте работу с инвесторами. Сегодня я обязательно проверю, как и что вы там огородили, - обратился к чиновнику Ульфат Мустафин.

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