В Башкирии столкнулись две «Лады», есть погибший

СЕГОДНЯ 06:21 2018-11-13T06:21:54+03:00

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В Дюртюлинском районе Башкирии минувшим вечером столкнулись две «Лады», водитель одной из них погиб.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на 3 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск. Известно, что рулем ВАЗ 2110 находился 38-летний местный житель, а «Калиной» управлял 33-летний житель Белебея. По неизвестным пока причинам два автомобиля столкнулись на ночной дороге. К несчастью, водитель «десятки» от полученных травм скончался. Второго мужчину срочно доставили в больницу. Сейчас автоинспекторы устанавливают степень вины каждого из водителей.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 11 аварий, в которых погиб один человек и еще 13 получили травмы. Автоинспекторы задержали 38 пьяных водителей.