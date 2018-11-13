Глава Гафурийского района Башкирии ушел в отставку
Его место занял бывший вице-премьер
Гафурийский район возглавит бывший учитель
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Глава Гафурийского района Башкирии Рамиль Бухаров ушел в отставку.
По данным государственного портала «Башинформ», его место займет бывший вице-премьер правительства республики Фанзиль Чингизов, проработавший на этом посту около одного месяца.
С 2011 года Чингизов руководил Кармаскалинским районом республики. Осенью 2018 года он на короткое время получил пост в правительстве республики. Карьеру Чингизов начинал в сфере образования — в 1993 году был простым учителем, а в 1997 году стал директором школы в Селе Прибельский, что в Кармаскалинском районе. Уж после этого трудился в районном отделе образования.