2018-11-12T20:01:45+03:00
Происшествия

Уфимского преподавателя подозревают в развращении 15-летней студентки

Случай произошел в одном из столичных колледжей
Рустем АХУНОВ
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Следователи подозревают 61-летнего мужчину в домогательствахСледователи подозревают 61-летнего мужчину в домогательствах
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Бывшего преподавателя одного из уфимских колледжей подозревают в развращении 15-летней студентки.

По данным Следкома республики, 61-летний преподаватель оказывал своей студентке совсем уж необычные знаки внимания. а решила обратиться за помощью к стражам порядка. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства непростой истории. Дело в том, что многие нынешние и бывшие студенты колледжа защищают преподавателя и полагают, что девушки по какой-то причине пытаются сделать пожилого мужчину преступником.

Тем не менее, похожими заявлениями к стражам порядка обратились еще три студентки колледжа.

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