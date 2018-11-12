Уфимского преподавателя подозревают в развращении 15-летней студентки
Бывшего преподавателя одного из уфимских колледжей подозревают в развращении 15-летней студентки.
По данным Следкома республики, 61-летний преподаватель оказывал своей студентке совсем уж необычные знаки внимания. а решила обратиться за помощью к стражам порядка. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства непростой истории. Дело в том, что многие нынешние и бывшие студенты колледжа защищают преподавателя и полагают, что девушки по какой-то причине пытаются сделать пожилого мужчину преступником.
Тем не менее, похожими заявлениями к стражам порядка обратились еще три студентки колледжа.