В Уфе соседка терроризирует инвалида по зрению и ее сына

СЕГОДНЯ 19:39 2018-11-12T19:39:31+03:00

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В Уфе жительница коммунальной квартиры не дает спокойной жизни инвалиду по зрению Алене Мельниковой, сообщает телеканал «ВсяУфа».

Журналисты выяснили, что женщина-инвалид ютится в 10 квадратных метрах коммунальной квартире вместе со своими 11-летним сыном. По словам Мельниковой, ее соседка постоянно провоцирует конфликты и обзывает ее и сына. Как-то повлиять на горе-соседку она не может. Более того, семья не может покинуть коммунальную квартиру — иного жилья у них нет. По словам женщины, ее малолетнему сыну в постоянных конфликтах соседей достается на меньше, чем взрослым.

Сейчас семье Мельниковых лишь остается дожидаться расселения квартиры.