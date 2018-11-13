В Башкирии ужесточили наказание водителю-наркоману

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-13T12:30:50+03:00

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В Башкирии суд ужесточил наказание водителю, сбившему пешехода в Стерлитамаке в сентябре 2017 года.

Оказалось, что в момент совершения ДТП 43-летний водитель автомобиля «Daewoo» находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Он не остановился перед пешеходом, переходившим дорогу в неположенном месте. Пострадавший отпрыгнул в левую сторону, по нелепому совпадению в эту же сторону свернул и сам водитель. В результате ДТП пешеход получил травмы, которые позже оценят тяжкими.

В первый раз судья приговорил водителя к одному году заключения условно. Однако прокуратура посчитал данный приговор слишком мягким и обжаловала его. В итоге водитель-наркоман проведет ближайший год в колонии-поселении. Помимо этого он выплатит пострадавшему 400 тысяч рублей моральной компенсации.