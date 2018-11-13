В Башкирии нашелся пропавший Алексей Петров
Мужчину искали почти месяц
В Башкирии закончились поиски пропавшего Алексея Петрова
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В Башкирии спустя месяц после поисков нашелся пропавший Алексей Петров.
Напомним, что первое сообщение о пропаже 34-летнего мужчины появилось в интернете еще 13 октября. Было известно, что пропавший проживает в селе Дмитриевка Уфимского района Башкирии. Родственники обратились за помощью к добровольцам и полицейским. Начался поиск мужчины и расклейка объявлений.
К счастью, пропавшего мужчину нашли. Об этом написали волонтеры сообщества «Лиза Алерт». О каких-то иных подробностях исчезновения и возвращения мужчины добровольцы не сообщают, ссылаясь на правила своей группы.