СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-12T17:33:04+03:00

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Под Уфой 47-летний житель Башкирии пытался продать 900 граммов тротила за 2,5 тысячи рублей.

По данным МВД республики, продавец взрывчатки ранее уже был судим. По предварительным данным, за почти килограмм взрывчатки мужчина просил лишь 2,5 тысячи рублей. Естественно, что вскоре о факте нелегальной сделки узнали стражи порядка. В итоге жулика задержали полицейские линейного управления на транспорте.

В отношении «предпринимателя» возбудили уголовное дело за незаконный сбыт и приобретение взрывчатых веществ. За свои действия он может получить до пяти лет тюрьмы.