В Башкирии полицейский врезался в столб, скрываясь от погони

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-13T16:51:25+03:00

Полицейского из Башкирии подозревают в получении взятки в 250 тысяч рублей

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В Башкирии полицейского подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей.

История началась с того, что один из жителей Башкирии устроил серьезное ДТП, в результате которого погибли более двух человек. Узнав об этом, его 31-летний сосед-полицейский из Туймазов предложил его жене «отмазать» мужа за 800 тысяч рублей. Женщина сообщила о заманчивом предложении в полицию.

Седьмого ноября супруга водителя передала полицейскому первую часть взятки – 250 тысяч рублей. Горе-полицейского попытались задержать, но тот скрылся от коллег на автомобиле и устроил аварию - врезался в столб. Уже на следующий день он сам явился к стражам порядка в сопровождении адвоката, но свою вину так и не признал.

Мужчине предъявили обвинение и поместили под домашний арест на два месяца. В МВД республики по факту случившегося начали служебную проверку.