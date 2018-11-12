В Башкирии назначили нового министра экологии

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-12T16:56:31+03:00

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Радий Хабиров назначил нового министра экологии Башкирии.

Согласно информации на сайте главы республики, исполнять обязанности министра экологии и природопользования будет 44-летний Мирхайдар Фатхуллин. Одновременно с этим Хабиров подписал еще один указ, в котором освобождает Илдара Хадыева от занимаемой должности.

Мирхайдар Фатхуллин уроженец Баймакского района Башкирии. В 2014-2018 годах занимал должность в департаменте кадровой политики в правительстве Свердловской области. В 2011-2014 годах работал заместителем руководителя аппарата правительства Башкирии. Трудовую карьеру начал с работы в банковских системах Башкирии и Татарстана.