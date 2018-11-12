Руководителя МВД Башкирии повысили в звании

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-12T14:50:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководителя МВД Башкирии Романа Деева повысили до звания генерал-лейтенанта.

Соответствующий указ подписали накануне в Кремле. Помимо него повышение получили еще десять генералов МВД России.

Любопытно, что указ о повышении Деева был подписан еще 10 ноября, однако в открытом доступе он появился только сегодня, 12 ноября.

Напомним, что министром внутренних дел республики 52-летний Роман Деев стал в мае 2017 года. До этого он руководил МВД Забайкальского края. Руководящие должности в системе внутренних дел России он занимал с 2001 года.