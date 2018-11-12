Житель Башкирии обещал «взорвать» машину с пьяной женщиной

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-12T14:17:22+03:00

В Башкирии полицейские задержали мужчину, сообщившего о «бомбе» в иномарке

Бомбу силовики так и не нашли

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В Башкирии полицейские задержали телефонного хулигана, заявившего, что в одной из машин находится взрывное устройство, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Звонивший в полицию назвал точное описание иномарки, в которой якобы находится бомба. Вскоре автоинспекторы остановили похожий автомобиль. К счастью, внутри вместо взрывного устройства полицейские обнаружили пьяную 37-летнюю женщину, которая сидела за рулем. На пассажирском сиденье находился ее 34-летний попутчик.

Вскоре полицейские нашли и самого шутника, сообщившего о бомбе. Им оказался 47-летний мужчина. Незнакомец встретил полицейских в пьяном состоянии. Сейчас стражи порядка выясняют все подробности необычного происшествия.