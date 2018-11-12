Стали известны три имени-претендента, которыми могут назвать уфимский аэропорт

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-12T13:43:09+03:00

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Эксперты озвучили шорт-лист из трех имен-претендентов, которыми могут назвать аэропорт в башкирской столице.

Напомним, что ранее по всей стране запустили акцию «Великие имена России». Ее смысл заключается в том, чтобы назвать «безымянные» аэропорты России в честь выдающихся уроженцев регионов.

Таким образом, в список возможных имен для уфимской воздушной гавани попали следующие варианты: Муса Гареев (летчик, дважды Герой Советского союза), Мустай Карим (писатель, народный поэт) и Салават Юлаев (национальный герой республики).

Заключительный этап акции будет проходить с 12 по 30 ноября. Проголосовать можно на официальном сайте проекта.