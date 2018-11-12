В Уфе загорелся детский сад, эвакуировали 61 человека

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-12T13:03:21+03:00

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В Уфе на улице Блюхера загорелся детский сад №66.

По данным МЧС республики, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 12:55 по уфимскому времени. На место немедленно выехали сотрудники сразу нескольких аварийных служб – пожарные, медики, газовики и электрики.

Всех детей успели эвакуировать сами сотрудники садика. 49 детей и 13 взрослых временно разметили в здании соседней школы. К счастью, никто из них не пострадал.

Пожарные установили, что пожар начался в подвальном помещении, где загорелась стиральная машинка. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют дознаватели МЧС Башкирии.