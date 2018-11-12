2018-11-12T12:34:22+03:00
Происшествия

В Башкирии прекращены поиски 16-летней девушки

Причиной ухода из дома мог стать бытовой конфликт
Рустем АХУНОВ
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Пропавшая в Уфе 16-летняя девушка вышла на связь с полициейПропавшая в Уфе 16-летняя девушка вышла на связь с полицией
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В Башкирии пропавшая 16-летняя Арина Н. вышла на связь с полицейскими.

Напомним, что шестого ноября в башкирской столице пропала 16-летняя уфимка. В скором времени к поискам пропавшей подключились волонтеры и полиция. По одной из версий, девушка могла уехать в соседний Стерлитамак.

К счастью, сегодня стало известно, что девушка и жива и здорова. Она самостоятельно вышла на связь с полицейскими.

- По предварительной версии, причиной ухода несовершеннолетней из дома мог стать бытовой конфликт. Сейчас она находится на связи с полицией, - сообщили силовики.

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