В Башкирии прекращены поиски 16-летней девушки
Причиной ухода из дома мог стать бытовой конфликт
Пропавшая в Уфе 16-летняя девушка вышла на связь с полицией
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В Башкирии пропавшая 16-летняя Арина Н. вышла на связь с полицейскими.
Напомним, что шестого ноября в башкирской столице пропала 16-летняя уфимка. В скором времени к поискам пропавшей подключились волонтеры и полиция. По одной из версий, девушка могла уехать в соседний Стерлитамак.
К счастью, сегодня стало известно, что девушка и жива и здорова. Она самостоятельно вышла на связь с полицейскими.
- По предварительной версии, причиной ухода несовершеннолетней из дома мог стать бытовой конфликт. Сейчас она находится на связи с полицией, - сообщили силовики.