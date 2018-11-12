Жители Башкирии спасли лебедей от верной гибели

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-12T12:01:51+03:00

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Сельчане Ишимбайского района Башкирии спасли лебедей, застрявших на замерзшем озере.

По данным ГТРК «Башкортостан», несколько дней назад четыре белоснежные птицы отбились от стаи и не смогли вовремя улететь в теплые края. Озеро, на котором они остановились, к тому времени сковало кромкой льда.

Рискуя провалиться под тонкий лед, местные жители аккуратно достали птиц на сушу. После этого «гостей» поместили в теплый хлев. По кадрам видео заметно, что у одной из птиц сломано крыло. По всей видимости, зимовать лебеди останутся в Башкирии. Впрочем, хозяева хлева против такого соседства не выступают.