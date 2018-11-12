2018-11-12T10:56:57+03:00
Происшествия

В Башкирии парень убил дядю поленом

Подозреваемого задержали
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии племянник убил дядю поленомВ Башкирии племянник убил дядю поленом
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29-летнего жителя Абзелиловского района Башкирии подозревают в убийстве собственного дяди.

По данным Следкома республики, семейная драма разыгралась вечером в минувший четверг, восьмого ноября. 53-летний мужчина пришел в гости к своему 29-летнему племяннику. Родственники начали распивать алкоголь.

Ближе к ночи гость заявил хозяину, что останется ночевать у него. Парню такой вариант не понравился. Началась ссора, которая переросла в драку. Молодой мужчина начал избивать дядю, а потом схватил полено и ударил родственника по голове. Уже после этого он отнес пострадавшего в его дом. Через некоторое время несчастный скончался.

Вскоре подозреваемого задержали. Свою вину в убийстве он признал. Суд арестовал его на два месяца.

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