В Башкирии появятся два новых моста
Конструкции построят к концу 2020 года
В госкомтрансе республики рассказали, когда появятся новые мосты в Бурзянском районе
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В госкомтрансе Башкирии пообещали построить в Бурзянском районе два новых моста к концу 2020 года.
О важной для всех автомобилистов новости сообщил руководитель транспортного ведомства республики Тимур Мухаметьянов. Во время оперативного совещания он рассказал, что вместо пешеходного моста через реку Белую в деревне Новомунасипово, что в Бурзянском районе республики, построят автомобильный. Работу закончат к концу 2020 года.
Второй мост построят в том же Бурзянском районе. В этом случае он будет чуть попроще – в ведомстве запланировали строительство пешеходной переправы. На этом объекте работы закончат к апрелю 2019 года.