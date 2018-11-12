В Башкирии появятся два новых моста

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-12T10:34:40+03:00

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В госкомтрансе Башкирии пообещали построить в Бурзянском районе два новых моста к концу 2020 года.

О важной для всех автомобилистов новости сообщил руководитель транспортного ведомства республики Тимур Мухаметьянов. Во время оперативного совещания он рассказал, что вместо пешеходного моста через реку Белую в деревне Новомунасипово, что в Бурзянском районе республики, построят автомобильный. Работу закончат к концу 2020 года.

Второй мост построят в том же Бурзянском районе. В этом случае он будет чуть попроще – в ведомстве запланировали строительство пешеходной переправы. На этом объекте работы закончат к апрелю 2019 года.