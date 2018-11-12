По факту драки в кафе в Сибае возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-12T09:30:43+03:00

В МВД Башкирии возбудили уголовное дело по факту драки в сибайском кафе

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В МВД Башкирии возбудили уголовное дело по факту драки в одном из кафе в Сибае.

Напомним, что вечером десятого ноября в сибайском кафе произошел конфликт между несколькими посетителями. По данным МВД республики, бытовой конфликт в итоге привел к драке двух мужчин. Некоторые жители города посчитали, что ссора произошла из-за национальности оппонентов.

- Отделом дознания МВД возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Сейчас сотрудники полиции продолжают проверку, - сообщили в пресс-службе силового ведомства.