В Башкирии приняли крайнюю дату укладки горячего асфальта

СЕГОДНЯ 08:54 2018-11-12T08:54:37+03:00

Теперь в Башкирии нельзя ремонтировать дороги после 20 ноября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

На территории Башкирии не будут укладывать горячий асфальт после 20 ноября.

Напомним, что ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил установить дату, после которой дорожные рабочие юридически не смогут укладывать горячий асфальт.

- Буду наказывать вплоть до увольнения. В декабре класть горячий асфальт нельзя. Все это пойдет коту под хвост. Это будет некачественная дорога, - отметил Хабиров.

Сегодня в госкомтрансе республики озвучили крайнюю дату для дорожного ремонта. Таким образом, дорожников будут штрафовать за работу по укладке асфальта после 20 ноября. Кроме того, до этой даты они смогут укладывать асфальт только при температуре более 5 градусов тепла.