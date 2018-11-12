Министр экологии Башкирии уходит в отставку

СЕГОДНЯ 08:16 2018-11-12T08:24:46+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров отправляет в отставку министра экологии.

Решение Хабиров принял в ответ на неудовлетворительную работу руководителя ведомства. По информации главы республики, некоторые добытчики камня продолжали работать уже после истечения срока лицензии на добычу ресурсов. Логично, что такая ситуация не устроила новое руководство республики.

- Прошу признать деятельность минэкологии республики по исполнению законов по использованию ресурсов неудовлетворителоьной. Рустэм Хабибович (Марданов - прим. ред.) представьте соответствующее кадровое решение в министерстве. С таким руководителем я работать не буду, - рассказал Хабиров во время прямого эфира.

Напомним, что сейчас ведомство возглавляет Илдар Хадыев.