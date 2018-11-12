В Уфе в аварии погибла молодая фанатка «Cалавата Юлаева»

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-12T08:52:02+03:00

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11 ноября в Уфе погибла 26-летняя фанатка хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ирина Шагалеева.

Информация о происшествии появилась в фанатском сообществе. Судя по сводке автоинспекторов, смертельная авария произошла в Уфе на проспекте Октября. Погибшая ехала в автомобиле «Honda», за рулем которого находился пьяный молодой человек. По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель иномарки проехал один из перекрестков на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобиль столкнулся с двумя «Ладами». Уже после этого «Honda» влетела в электроопору. К сожалению, 26-летняя пострадавшая скончалась в больнице через пару часов. Сам виновник ДТП не пострадал.

Фанаты уфимского клуба выражают соболезнования родственникам и близким погибшей девушки.

- Ты была хорошим другом, дочерью, сестрой, фанатом и просто человеком. Ты всегда останешься в наших сердцах, - пишут товарищи Ирины.