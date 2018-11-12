2018-11-12T07:27:55+03:00
Происшествия

В Башкирии в цехе бывшего завода произошел пожар

К счастью, пострадавших и погибших нет
Эльвина АПАРИНА
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12 ноября рано утром в Октябрьском загорелся бывший завод «Роснефтьмаш».

На место выехали 13 единиц техники и 29 пожарных, а также полицейские, скорая, газовая служба, электрики.

По прибытию на место, сотрудники МЧС установили, что горение началось в помещении бывшего тракторного двухэтажного цеха. Погибших и пострадавших нет. Здание уже не эксплуатируется.

Через полчаса огонь был полностью ликвидирован.

- Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России, - сообщили в ведомстве.

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