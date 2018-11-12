В понедельник утром Уфа встала в многокилометровых пробках

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-12T07:21:35+03:00

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Уфимцы, живущие за городом, сегодня точно опоздали на работу. Южный въезд в город встал в многокилометровой пробке. Затор тянется от села Цветы Башкирии – на участке от населенного пункта до Бельского моста произошло четыре аварии, которые и стали причиной утренних пробок.

Затруднен выезд из микрорайона Дема, затор наблюдается и на самом мосту через Белую.

Согласно данным сервиса Яндекс.пробки, загруженность улиц Уфы составляет 5 баллов.

Намертво «встали» такие улицы, как Сочинская, Пугачева, Заки Валиди, Менделеева, Степана Кувыкина и Авроры.