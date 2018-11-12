В ДТП на проспекте Октября погибла 26-летняя девушка

СЕГОДНЯ 07:08 2018-11-12T07:08:31+03:00

Пьяный водитель врезался сразу в две иномарки и столб

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Смертельная авария произошла в ночь на 11 ноября на проспекте Октября в Уфе.

Как сообщает ГИБДД по РБ, 23-летний уфимец за рулём «Хонды Цвик» проехал на красный свет и на полном ходу протаранил «Ладу Гранту» и ВАЗ-2110. После этого он въехал в электроопору.

Четырех пассажиров иномарки с травмами доставили в больницу. Но через несколько часов 26-летняя пострадавшая уфимка скончалась.

Также госпитализирован 25-летний пассажир «Гранты».

- Медицинское освидетельствование водителя «Хонда» показало наличие алкогольного опьянения. Начато разбирательство, - прокомментировали в ведомстве.

Как сообщает «Башинформ», погибшей оказалась активистка фанатского движения Salavat Fans Ирина Шагалиева. Ее похороны состоятся сегодня, 12 ноября.