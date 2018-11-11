2018-11-11T20:51:49+03:00
Общество

В Уфе бесследно пропала 16-летняя Арина Никитина

Родные предполагают, что девушка могла направиться в Стерлитамак
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 16-летней Арины Никитиной из Уфы бьют тревогу: 6 ноября девушка ушла из дома и бесследно пропала. К поискам подростка подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Сейчас поисковики распространяют информацию о пропаже Арины через социальные сети.

Родственники девушки предполагают, что она могла направиться в Стерлитамак.

Приметы Арины Никитиной: рост 175 см, нормального телосложения, русые волосы до плеч, голубые глаза.

В день пропажи была одета в бежевую шапку с помпоном, белую куртку с капюшоном, синие джинсы, темно-синие ботинки. С собой у нее был черный рюкзак.

Всех, кто знает о местонахождении Арины просят связаться с куратором поиска по телефону: 89191422425 (Олеся).

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