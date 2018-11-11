В Уфе на проспекте Октября из-за коммунальной техники возникла «песчаная буря»

СЕГОДНЯ 19:58 2018-11-11T21:01:43+03:00

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Житель Уфы заснял на камеру мобильного телефона необычное явление – «пыльную завесу» на проспекте Октября. Своим видеороликом он поделился в социальных сетях. На кадрах видно, что из-за поднявшейся столбом пыли практически ничего не видно на расстоянии десятка метров.

Как выяснилось, виной всему работники коммунальной сферы, которые выехали на уборку центральных улиц города на спецтехнике. Грузовые автомобили, которые используются для влажной уборки дорог, в этот раз лишь разогнали пыль при помощи щеток. В результате в центре города поднялась такая пыль, что вблизи машин было трудно дышать.

- Пыль стояла стеной! Я закончил снимать только по той причине, что дышать стало нечем! Видео ещё не передает всей картины! – рассказал автор ролика в беседе с «Комсомольской правдой – Уфа».

Известно, что «песчаная буря» опустилась на город в ночь на воскресенье, 11 ноября, в районе дома №13 по проспекту Октября.