2018-11-12T06:30:53+03:00
Происшествия

В Уфе полицейские раскрыли дерзкий грабеж

Злоумышленника задержали, он признался в содеянном
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня рано утром в дежурную часть управления МВД по Уфе позвонил молодой человек и сообщил, что его ограбили. По словам потерпевшего, поздно ночью он вышел на улицу из ночного клуба, как вдруг неизвестный выхватил у него из рук мобильный телефон и бросился бежать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уфимской полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Грабителем оказался неоднократно судимый 25-летний житель Кармаскалинского района. Парень признался в содеянном.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, а телефон вернулся к законному владельцу. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж», идет проверка на причастность задержанного к аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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