Радий Хабиров пришел в ужас от условий в одной из школ Башкирии
Во время визита в Дуванский район Башкирии врио главы региона посетил одну из местных школ. Увиденное там, мягко говоря, привело в ужас Радия Хабирова. На своей странице в социальных сетях он опубликовал запись, в которой поделился всем услышанным от сельских учителей. Тяготы их жизни до глубины души тронули нового руководителя региона.
Во время посещения школы Хабиров обратил внимание на пришкольный участок, где учителя вместе с учениками выращивают овощи.
- Натуральное хозяйство позволяет держать стоимость обеда в таких школах на уровне 21 рублей, иначе питание смогли бы себе позволить не все. Обедать в здешней столовой нельзя - она в аварийном состоянии. Хорошо, что в деревне, как водится, существует товарищеская взаимопомощь - выручают коллеги из садика по соседству, пускают в свою столовую, - поделился Радий Хабиров.
Также глава республики отметил, что ему обидно за учителей сельской школы, ведь они – настоящие профессионалы своего дела.
-А ведь они и учителя хорошие, 10 выпускников в последнее время в Высшее десантное училище поступили, например, - отметил врио главы региона.
Фото: пресс-служба главы Башкирии