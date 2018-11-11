2018-11-11T18:59:04+03:00
Политика

Радий Хабиров пришел в ужас от условий в одной из школ Башкирии

Накануне врио главы региона посетил северо-восток республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Во время визита в Дуванский район Башкирии врио главы региона посетил одну из местных школ. Увиденное там, мягко говоря, привело в ужас Радия Хабирова. На своей странице в социальных сетях он опубликовал запись, в которой поделился всем услышанным от сельских учителей. Тяготы их жизни до глубины души тронули нового руководителя региона.

Во время посещения школы Хабиров обратил внимание на пришкольный участок, где учителя вместе с учениками выращивают овощи.

- Натуральное хозяйство позволяет держать стоимость обеда в таких школах на уровне 21 рублей, иначе питание смогли бы себе позволить не все. Обедать в здешней столовой нельзя - она в аварийном состоянии. Хорошо, что в деревне, как водится, существует товарищеская взаимопомощь - выручают коллеги из садика по соседству, пускают в свою столовую, - поделился Радий Хабиров.

Также глава республики отметил, что ему обидно за учителей сельской школы, ведь они – настоящие профессионалы своего дела.

-А ведь они и учителя хорошие, 10 выпускников в последнее время в Высшее десантное училище поступили, например, - отметил врио главы региона.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

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