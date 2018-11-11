2018-11-11T18:03:51+03:00
Происшествия

В Уфе из окна 8 этажа выпала пожилая женщина

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»
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Сегодня, 11 ноября, в Уфе на проспекте Октября произошло ЧП. Местные жители обнаружили под окнами многоэтажки тело пожилой женщины. По словам очевидцев, пенсионерка выпала с 8 этажа. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада медиков скорой помощи.

Как сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан», трагический случай произошел чуть более двух часов назад. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент никаких версий ЧП представителями ведомств озвучено не было.

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