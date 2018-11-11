В Уфе из окна 8 этажа выпала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-11T18:03:51+03:00

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Сегодня, 11 ноября, в Уфе на проспекте Октября произошло ЧП. Местные жители обнаружили под окнами многоэтажки тело пожилой женщины. По словам очевидцев, пенсионерка выпала с 8 этажа. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада медиков скорой помощи.

Как сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан», трагический случай произошел чуть более двух часов назад. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент никаких версий ЧП представителями ведомств озвучено не было.