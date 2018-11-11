2018-11-11T18:11:36+03:00
Происшествия

В Башкирии грузовик повредил трубу газопровода и оставил без газа два дома

Сейчас газоснабжение в селе Нижнетроицкий полностью восстановлено
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 ноября, на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о повреждении трубы надземного газопровода в селе Нижнетроикций, что в Туймазинском районе Башкирии. На место незамедлительно выехали все экстренные службы: пожарные Туймазинского пожарно-спасательного гарнизона, аварийная газовая служба, ГИБДД, полиция и медики, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. Инцидент произошел в 11:55 часов утра. К 19:00 восстановительные работы были завершены.

Как отмечают в экстренном ведомстве, по прибытию на место происшествия выяснилось, что труба газопровода была повреждена при движении КАМАЗа: большегруз задел ее кузовом. По данным МЧС, без газоснабжения остались два двухэтажных дома по улице Гагарина. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Возгорания также не было. Поскольку отопление в домах централизованное, его также никто не отключал.

На данный момент восстановительные работы завершены, идет проверка герметичности системы, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе на проспекте Октября из-за коммунальной техники возникла «песчаная буря»
Радий Хабиров пришел в ужас от условий в одной из школ Башкирии
В Уфе из окна 8 этажа выпала пожилая женщина
В Башкирии на трассе перевернулся большегруз, водитель погиб
В Башкирии бездомных собак отстреливают на глазах у детей
На следующей неделе в Башкирию придут морозы без снега
Юную студентку из Башкирии нашли мертвой в другом городе
В Башкирию пришли первые трескучие морозы
В Башкирии мать двоих детей два года борется со страшной болезнью
Национальный симфонический оркестр Башкирии возглавил Артур Назиуллин
В Башкирии по поручению Радия Хабирова построят новый сельский клуб
По пути в Башкирию бесследно пропала 29-летняя Ксения Викентьева
Волейболисты «Урала» одержали волевую победу на домашней площадке
В Уфе при пожаре в многоэтажке эвакуировали 70 человек
В Башкирии пенсионерку отстранили от работы без предупреждения
В Башкирии построят центр реабилитации для детей-инвалидов
На переезде в Башкирии иномарка попала под поезд
В Уфе появились новые автобусные маршруты в Шакшу и микрорайон Южный