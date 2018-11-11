В Башкирии грузовик повредил трубу газопровода и оставил без газа два дома

СЕГОДНЯ 18:11 2018-11-11T18:11:36+03:00

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Сегодня, 11 ноября, на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о повреждении трубы надземного газопровода в селе Нижнетроикций, что в Туймазинском районе Башкирии. На место незамедлительно выехали все экстренные службы: пожарные Туймазинского пожарно-спасательного гарнизона, аварийная газовая служба, ГИБДД, полиция и медики, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. Инцидент произошел в 11:55 часов утра. К 19:00 восстановительные работы были завершены.

Как отмечают в экстренном ведомстве, по прибытию на место происшествия выяснилось, что труба газопровода была повреждена при движении КАМАЗа: большегруз задел ее кузовом. По данным МЧС, без газоснабжения остались два двухэтажных дома по улице Гагарина. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Возгорания также не было. Поскольку отопление в домах централизованное, его также никто не отключал.

На данный момент восстановительные работы завершены, идет проверка герметичности системы, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.