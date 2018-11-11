В Башкирии на трассе перевернулся большегруз, водитель погиб

СЕГОДНЯ 17:22 2018-11-11T17:23:26+03:00

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В минувшую субботу, 10 ноября, в Белорецком районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Поздно вечером на 150 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк 44-летний житель Челябинской области за рулем большегруза «Iveco Stralis» не справился с управлением на повороте, и многотонная машина перевернулась и вылетела в кювет. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, когда на место происшествия прибыла бригада медиков, водитель был еще жив. Мужчину срочно госпитализировали, но через три часа он скончался не приходя в сознание.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло 12 автомобильных аварий, в которых погибли два человека и 14 получили различные травмы. Сотрудники ГИБДД зафиксировали порядка двух тысяч нарушений ПДД и задержали 39 нетрезвых водителей, отметили в пресс-службе ведомства.