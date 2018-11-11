2018-11-11T16:00:46+03:00
Общество

В Башкирии бездомных собак отстреливают на глазах у детей

Об этом сообщают зоозащитники Стерлитамака
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Николай ОберемченкоФото: Николай ОберемченкоФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Накануне жители Стерлитамака стали очевидцами вопиющего случая: сотрудники организации, в чьи обязанности входит отлов бездомных собак, расстреливали животных прямо на глазах детей. Произошедшее, якобы, имело место быть на улице Тукаева, около гимназии №6. Местные жители написали об этом в социальных сетях.

В одной из городских групп Стерлитамака вспыхнула волна народного негодования – люди оскорбляли сотрудников фирмы за беспринципность и бесчеловечность.

Как отмечают жители Стерлитамака, этот случай далеко не первый – ранее жалобы на без разборный отстрел бродячих собак уже поступали.

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