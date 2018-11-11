2018-11-11T15:03:41+03:00
Общество

На следующей неделе в Башкирию придут морозы без снега

По ночам температура воздуха будет опускаться до -25 градусов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Тимур ХановФото: Тимур ХановФото: Тимур ХАНОВ
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На предстоящей рабочей неделе жителей Башкирии ждет неприятный сюрприз – в республику придут настоящие уральские морозы. По данным Башгидрометцентра в первые дни следующей недели осадков не ожидается.

В понедельник, 12 ноября, в регионе прогнозируется безоблачная погода, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами -20,-25°, днем -6,-11°.

По данным Gismeteo в Уфе в этот день ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем -3, -6°, ближе к ночи похолодает до -7°. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду.

Во вторник, 13 ноября, по республике также прогнозируется день без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, местами до -17°, днем -2,-7°.

В башкирской столице во вторник ожидается малооблачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем -2, -5°, ближе к ночи похолодает до -7°. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду.

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