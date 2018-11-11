2018-11-11T13:41:52+03:00
Происшествия

Юную студентку из Башкирии нашли мертвой в другом городе

Тело девушки обнаружили соседи по подъезду
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 10 ноября, рано утром жители небольшого городка Чайковский, что в Пермском крае, были ошарашены скорбной вестью – под окнами десятиэтажного дома обнаружено тело молодой девушки. Как удалось выяснить в дальнейшем, погибшей оказалась уроженка Башкирии. 17-летняя Айгуль (имя изменено – Прим. ред.) приехала в соседний регион из села Старобалтачево. В Чайковском она училась на медсестру в одном из частных колледжей.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, тело несчастной было обнаружено около 9 часов утра. Жильцы многоэтажки сразу же вызвали скорую помощь, но бригада медиков, прибывшая на место, лишь констатировала смерть девушки.

Несколько жителей того самого дома, вблизи которого нашли погибшую, незадолго до этого видели ее в подъезде.

Причины гибели молодой девушки предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии бездомных собак отстреливают на глазах у детей
На следующей неделе в Башкирию придут морозы без снега
В Башкирию пришли первые трескучие морозы
В Башкирии мать двоих детей два года борется со страшной болезнью
Национальный симфонический оркестр Башкирии возглавил Артур Назиуллин
В Башкирии по поручению Радия Хабирова построят новый сельский клуб
По пути в Башкирию бесследно пропала 29-летняя Ксения Викентьева
Волейболисты «Урала» одержали волевую победу на домашней площадке
В Уфе при пожаре в многоэтажке эвакуировали 70 человек
В Башкирии пенсионерку отстранили от работы без предупреждения
В Башкирии построят центр реабилитации для детей-инвалидов
На переезде в Башкирии иномарка попала под поезд
В Уфе появились новые автобусные маршруты в Шакшу и микрорайон Южный