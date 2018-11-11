Юную студентку из Башкирии нашли мертвой в другом городе

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-11T13:41:52+03:00

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В минувшую субботу, 10 ноября, рано утром жители небольшого городка Чайковский, что в Пермском крае, были ошарашены скорбной вестью – под окнами десятиэтажного дома обнаружено тело молодой девушки. Как удалось выяснить в дальнейшем, погибшей оказалась уроженка Башкирии. 17-летняя Айгуль (имя изменено – Прим. ред.) приехала в соседний регион из села Старобалтачево. В Чайковском она училась на медсестру в одном из частных колледжей.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, тело несчастной было обнаружено около 9 часов утра. Жильцы многоэтажки сразу же вызвали скорую помощь, но бригада медиков, прибывшая на место, лишь констатировала смерть девушки.

Несколько жителей того самого дома, вблизи которого нашли погибшую, незадолго до этого видели ее в подъезде.

Причины гибели молодой девушки предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.